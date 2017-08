Vincent Janssen blijft ook deze zomer vermoedelijk 'gewoon' bij Tottenham Hotspur, ook al is een basisplaats met Harry Kane voor zich mijlenver weg. Onbegrijpelijk, zo stelt landgenoot en oud Spurs-trainer Martin Jol.



"Waarom denk je dat Vincent Janssen niet functioneert? Ik heb al zo vaak gezegd bij Spurs: verhuur hem nu. Hij weet namelijk dat hij tweede keus is en mag af en toe een paar minuten meedoen. Dat gevoel dat een spits moet hebben, kan hij dus nooit krijgen", vertelt Jol in de Voetbal International.



"Als je een ander haalt en hem verhuurt, dan zul je zien dat Janssen er wel twintig maak", vervolgt Jol, die hoge verwachtingen heeft van de Londenaren komend seizoen. Ook op Europees gebied. "De druk zal dit seizoen toenemen en mijn oude club zal het zich niet meer kunnen veroorloven door teams als AA Gent uitgeschakeld te worden. Het zal de groepsfase van de Champions League moeten overleven."