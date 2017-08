Update rond 'droomtransfer' voor AZ'er Weghorst

Zijn naam werd onlangs gelinkt aan een aantal buitenlandse clubs, maar Wout Weghorst ziet geen aanleiding om AZ binnenkort te verlaten. De lange spits ziet in Alkmaar nog voldoende perspectief.



"Ik ben ook heel ambitieus", lacht de oud-Heraclied tegenover het clubkanaal. "Waar ik naartoe wil? Dat we een goed seizoen draaien met AZ. Voor mezelf wil ik ook weer stappen maken. Ik wil onbetwiste basisspeler worden, belangrijk zijn voor de ploeg en ik wil ook een voorbeeld zijn."



Weghorst acht dit haalbaar. "Dat blijkt ook wel uit het feit dat ik de laatste wedstrijden de aanvoerdersband kreeg, bijvoorbeeld als Ronnie (Vlaar, red.) niet meedeed. Dat is een bevestiging dat de trainers dat ook in me zien en daar heb ik een hartstikke goed gevoel bij. Dat geeft me vertrouwen en rust."



Update 20:24 uur

Wout Weghorst blijft het onderwerp van gesprek op de transfermarkt. De spits van AZ zou nu zelfs hoog op het verlanglijstje van Fulham staan, zo meldt het Algemeen Dagblad. De club uit Londen speelt komend seizoen in de Championship, maar is nog altijd een gerespecteerde naam in de voetbalwereld. Wel moet er gezien het doorlopende contract van Weghorst tot medio 2020 een transfersom betaald worden voor de 25-jarige targetman uit Borne.



Update 21:09 uur

"AZ heeft nog niets gehoord van Fulham voor diensten Wout Weghorst, maar houdt wel rekening met belletje uit Londen." Dat meldt Bryan Wijker, clubwatcher namens het Noord-Hollands Dagblad, zojuist op Twitter.





