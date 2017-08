"Groot voordeel dat veel nieuwelingen van een topclub komen"

De selectie van Willem II onderging deze transferzomer een behoorlijke metamorfose. Toch zijn de Tilburgers klaar voor de start van de nieuwe competitie, zo meldt aanvoerder Jordens Peters op de clubwebsite.



De enorme veranderingen in het team zijn volgens hem niet direct een probleem. "Als er één beroepsgroep is die makkelijk met veranderingen omgaat is dat de voetballerij wel. Spelers komen en gaan, dat is niemand vreemd. Het is wel zaak om nieuwe jongens snel te laten wennen en te zorgen dat we een echt team worden."



"Ik als aanvoerder en meest ervaren Willem II-speler zie daarin voor mezelf ook een rol", vervolgt Peters. "Ik probeer nieuwe spelers bekend te maken met de club en hen duidelijk te maken hoe we hier spelen en trainen. Groot voordeel is dat veel nieuwelingen afkomstig zijn van topclubs en dus bekend zijn met die topsportmentaliteit."



Verder blikt de mandekker kort terug op het afgelopen EK voor Vrouwen, dat werd gewonnen door de Oranje Leeuwinnen. "De wedstrijden waren leuk om te zien, Nederland speelde fris en verzorgd en ze hebben ons trots gemaakt, dat is mooi. Tijdens dit EK werd regelmatig de vergelijking met mannenvoetbal gemaakt maar dat is volgens mij nergens voor nodig. Vrouwen- en mannenvoetbal verschilt nu eenmaal van elkaar en het is alleen maar mooi dat het vrouwenvoetbal in Nederland door deze prestatie weer een stukje groter is geworden."