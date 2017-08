De Boer reageert: wil hij PSV'er De Jong naar Palace halen?

Het zou heel goed zo kunnen zijn dat spits Luuk de Jong reeds zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld heeft. De centrumaanvaller staat in de belangstelling van een aantal clubs, maar Hannover 96 zou spijkers met koppen willen slaan. Naar verluidt hebben de Duitsers al geboden op De Jong.



Het medium Sky Sports Germany meldt dat de Bundesliga-ploeg al een concrete aanbieding neergelegd heeft bij PSV. De Duitsers zouden echter niet zo heel veel willen betalen voor hun doelwit. De vraagprijs van de Eindhovenaren zou ongeveer 5 miljoen euro willen bedragen, maar de aanbieding van Hannover, die verder niet gespecificeerd wordt, zou daar nog niet bij in de buurt komen.



Ook Crystal Palace is nog in de markt voor de kopsterke PSV'er, die zijn basisplek in het Philips Stadion kwijt lijkt te zijn aan Jürgen Locadia. In het seizoen 2015-2016 presteerde De Jong nog uitstekend bij PSV, onder meer in de Champions League, maar in het afgelopen voetbaljaar wist de aanvaller dat niveau totaal niet te benaderen.



Update 18:24 uur

Crystal Palace-trainer Frank de Boer heeft zojuist te kennen gegeven dat zijn club níét in de markt is voor PSV-spits Luuk de Jong. Hij werd een tijdje aan de Premier League-club gelinkt, maar is niet in beeld.



"Vrij duur en niet precies wat we zoeken", wordt de oud-Ajacied geciteerd door journalist Job van der Zon van Ziggo Sports. Ook mede-PSV'er Jeroen Zoet wordt aan Palace gelinkt.





Crystal Palace ziet af van Luuk de Jong, laat Frank de Boer weten. "Vrij duur en niet precies wat we zoeken." #PSV pic.twitter.com/9jzH86n0Zx — Job van der Zon (@job_dusoleil) 9 augustus 2017