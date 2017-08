'Chelsea deelt enorme klap uit en koopt 'kind van Arsenal''

Chelsea werd het afgelopen seizoen kampioen in Engeland, en dat kunstje wil men bij The Blues natuurlijk dolgraag herhalen. Daarom moet er na onder meer Alvaro Morata nog een extra versterking gehaald worden.



En daarvoor is niemand minder dan Alex Oxlade-Chamberlain volgens The Daily Mail zeer serieus in beeld. Dat zou een sensationele transfer zijn, want de watervlugge Engelsman wordt als een toekomstige sterspeler van de grote rivaal en stadsgenoot Arsenal gezien.



Chamberlains contract bij The Gunners loopt nog maar één seizoen door, en er is nog geen akkoord bereikt over verlenging. Arsenal zou dus een groot risico nemen als het Chamberlain deze zomer behoudt: als hij niet bijtekent, loopt hij gratis de deur uit. Eerder werd ook Liverpool al aan de multifunctionele flankbestrijker gelinkt. De vraagprijs zou op zo'n 25 miljoen Britse pond liggen.





#Chelsea have also submitted a £25million bid for Arsenal star Alex Oxlade-Chamberlain, who has just a year left on his contract. [Mail] — Chelsea HQ 🏆 (@Chelsea_HQ) 9 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.