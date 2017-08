'Ajax-aanwinst' Orejuela reageert op situatie

Ajax verklapte op de clubwebsite al dat Luis Orejuela naar de club komt, al is hij nog niet definitief gepresenteerd. De Colombiaanse rechtsback bevestigt het nieuws zelf nu ook. Tegenover Kick Off reageert hij op zijn vertrek bij Deportivo Cali.



"Ik krijg een nostalgisch gevoel, nu ik hier vertrek. Dit is het team waar ik altijd van droomde om voor te spelen. Maar we moeten profiteren van de aanbiedingen uit Europa. Dat is voor iedere speler het beste."



In Cali rouwen de fans om zijn vertrek. "Zij zeggen dat het me verdrietig zal maken als ik wegga. Maar ooit zal ik hier terugkeren", aldus Orejuela (21) tot slot. Hij zou Ajax zo'n 3,65 miljoen euro kosten.