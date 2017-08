Nieuwe Willem II-speler: "Lastig om Liverpool te verlaten.."

Willem II versterkte zich vorige week met twee spelers uit de Engelse top, die vorig seizoen al werden verhuurd aan Go Ahead Eagles: Dan Crowley kwam van Arsenal over, Pedro Chirivella van Liverpool.



Laatstgenoemde twijfelde lang, maar Crowley haalde hem over de streep. "Hij moest me wel overhalen. Voor mij is het altijd lastig om Liverpool te verlaten. Een ander huis, een andere club. Dus het praten met Daniel heeft me geholpen om hier te komen", erkent Chirivella bij FOX Sports.



De concurrentiestrijd is nu al in volle gang: om een woning, wel te verstaan. "We hebben gisteren een appartement gezien. Het is moeilijk om een huis te vinden en dat was de eerste die we beiden leuk vonden", lacht Crowley. "We weten nog niet wie het appartement krijgt. Er zijn wel twee slaapkamers, maar we gaan niet samenwonen. We moeten er maar om vechten."