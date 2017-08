Clubhoppende aanvaller nu plots op Nederlandse velden

Marvin Ogunjimi trekt mogelijk naar Nederland. De Belgische aanvaller is momenteel op proef bij Jupiler League-club MVV, dat deelde de club zelf mee.



"Marvin Ogunjimi meldt zich vanmorgen op het trainingsveld bij MVV Maastricht. De 29-jarige Belg van Nigeriaanse origine is een spits die o.a. voor KRC Genk, Standard Luik en Real Mallorca speelde. Ogunjimi speelde 7 interlands voor België. Hij komt op proef bij de Maastrichtse club", meldt MVV.



Dat is opmerkelijk want in juni trok Ogunjimi nog naar het Kazachse Okzhetpes. Voordien verdedigde de ex-Rode Duivel de kleuren van Skënderbeu, Ratchaburi, Suwon, Strömsgodset, OHL, Beerschot, Standard, Mallorca en KRC Genk.





