Het is zover: Balotelli gaat alwéér enorm de fout in: "Sorry.."

Mario Balotelli haalde in zijn carrière natuurlijk al erg vaag met slechte zaken het nieuws. Ook vandaag was het weer zover.



De Italiaanse media koppen met een nieuw incident. Balotelli zou aangehouden zijn door de politie, omdat hij zeker 200 kilometer per uur reed. Dat kost hem vijf strafpunten op zijn rijbewijs.



"Sorry dat ik een slecht voorbeeld ben", wordt hij in een korte reactie geciteerd door de Giornale di Vicenza. Vorig jaar overkwam hem al een soortgelijk iets, en in 2011 kreeg Super Mario al tien strafpunten op zijn rijbewijs wegens verkeersovertredingen.





