Martin Ödegaard gaat het tweede jaar van zijn huurperiode bij sc Heerenveen in. Het supertalent van Real Madrid had vorig seizoen wat moeite, maar hoopt nu van grote waarde te kunnen zijn. Ook trainer Jurgen Streppel heeft er vertrouwen in.



"Dit seizoen is het zaak dat zijn rendement omhoog gaat. Het is duidelijk dat hij ons aan het voetballen brengt", aldus Streppel in gesprek met Voetbal International.



"Mijn vader en ik hebben regelmatig contact met mensen van Real", zegt Ödegaard zelf. "Ze kijken mijn wedstrijden terug en soms komt er iemand over naar Heerenveen. Nu is het aan mij progressie te boeken. Dit seizoen wil ik meer rendement uit mijn spel halen. Meer goals, meer assists, meer beslissende acties. Over een jaar wil ik als een rijpere en betere speler terug naar Spanje. Want dat blijft het grote doel: een basisplaats bij Real Madrid."