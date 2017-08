'Ajax-talent mag op zoek naar een nieuwe club'

De Toekomst is natuurlijk een ware talentenfabriek, maar niet iedere jongeling schopt het tot de hoofdmacht van Ajax. Daar is Nathan Leyder een mooi voorbeeld van. De Belg mag volgens Het Nieuwsblad ondanks een doorlopend contract uitkijken naar een nieuwe club.



De verbintenis van Leyder bij Ajax loopt nog door tot medio 2018. De twintigjarige verdediger annex middenvelder lijkt echter geen kans te maken op een grote doorbraak in Amsterdam. Vorig seizoen maakte hij deel uit van Jong Ajax, maar kwam hij tot slechts één speelminuut. Dertien keer zat hij op de bank.



Volgens de Belgische krant heeft Leyder nu te horen gekregen dat hij mag vertrekken bij Ajax. De kans is groot dat hij terugkeert naar België.