Veldwijk haalt uit naar Vitesse: 'Niks meer gehoord'

Lars Veldwijk is sinds kort speler van FC Groningen, maar hoopte eigenlijk op een contract bij Vitesse. De spits had een goed gesprek met Henk Fraser, waarna het contact verdween.



"Drie weken voor mijn gesprek met FC Groningen zat ik met Henk Fraser om de tafel. Ook een prettig gesprek. Ik dacht er wel uit te komen met Vitesse", vertelt Veldwijk in een interview met Voetbal International. "Vervolgens heb ik drie weken lang niks meer gehoord. Niks. Intussen werden in de media allerlei spitsen aan Vitesse gelinkt en op een gegeven moment tekende Tim Matavz", vervolgt de 25-jarige spits. "Toen ben ik oprecht gaan twijfelen."



"Zag Vitesse me als een potentiële eerste spits of als back-up? Ik denk nog steeds dat de trainer me oprecht graag wilde hebben, maar de directie pakte niet door. Misschien was niet iedereen binnen de club overtuigd."