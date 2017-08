'Ajax moet vrezen: Italianen azen op pareltje'

Ajax werd onlangs door OGC Nice uit de voorrondes van de Champions League geknikkerd, maar Justin Kluivert viel toen wél in positieve zin op. Mogelijk heeft men dat ook in Italië gezien, want Fiorentina zou het vizier op de jonge vleugelaanvaller gericht hebben.



Volgens ViolaNews.it maakt de Italiaanse club zich op voor een hectisch einde van de transferperiode en mogelijk speelt Kluivert daar een belangrijke rol in. De talentvolle rechtsbuiten is bij Fiorentina op de radar verschenen, al is niet duidelijk hoe concreet de interesse is.



Fiorentina werd eerder in verband gebracht met Sam Larsson van sc Heerenveen, maar lijkt de Zweed alweer vergeten te zijn. Mogelijk hebben de Italianen zich bedacht en is Kluivert voor hen toch de betere optie.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.