'Heel Utrecht hoopt op een aanval op de traditionele top-3'

FC Utrecht eindigde vorig seizoen knap als vierde en is nog altijd in de race om een plekje in de groepsfase van de Europa League. Dit seizoen willen de Domstedelingen minimaal hetzelfde bereiken, weet clubwatcher Ard Schouten van het Algemeen Dagblad.



"Heel stiekem hoopt Utrecht zelfs dat op termijn een aanval op de traditionele top-3 mogelijk is onder deze trainer. Dat is natuurlijk geen abc’tje. Wie alleen al de Utrechtse begroting vergelijkt met die van Ajax, Feyenoord en PSV kan onmogelijk geloven dat zoiets ook echt mogelijk is", schrijft Schouten.



"Toch durven ze in Utrecht te dromen. Na jaren waarin het water aan de lippen stond, is de club zo goed als financieel gezond. Er is anders dan bij andere clubs veel geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Daardoor zijn transfers van het kaliber Bart Ramselaar/Sofyan Amrabat mogelijk."