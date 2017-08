Officieel: Toptalent speelt nog jaren voor Ajax

Ajax en Carel Eiting hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract. Het toptalent ligt nu tot medio 2022 vast in Amsterdam. Dat meldt Ajax woensdagochtend via de officiële kanalen.



"Ik ben hier heel erg trots op. Het is weer een heel bijzonder moment in mijn carrière. Het echte werk gaat nu beginnen!", aldus Eiting op de clubwebsite.



Eiting is overigens al jaren actief in de jeugdopleiding van Ajax. Hij stapte binnen als E-pupil en zit inmiddels aardig tegen het eerste elftal aan. Toch moet hij het tot op heden nog vooral laten zien bij Jong Ajax.