Feyenoord toch weer in onzekerheid: sterkhouder skipt training

Feyenoord-doelman en steunpilaar Brad Jones ontbrak woensdag toch weer op het trainingsveld van Feyenoord. De doelman verliet dinsdag de training met een rugblessure. Hij liet via Instagram weten dat de Feyenoord-supporters zich geen zorgen hoeven te maken, maar traint dus nog niet mee. Dat meldt RTV Rijnmond.



De training van woensdag is de laatste openbare training voorafgaand aan het duel van zondag met FC Twente. Ook Ridgeciano Haps was niet op Varkenoord woensdag.



Jones' collega-doelman Kenneth Vermeer kampt momenteel met een peesblessure in zijn hand. Mocht het onverhoopt zo zijn dat ook Jones niet fit is, zal talent Justin Bijlow onder de lat staan tegen FC Twente.





Jones ontbreekt op het trainingsveld bij Feyenoord . Ook Haps is er niet. pic.twitter.com/897opUhAm4 — Sinclair Bischop (@sinclairbischop) 9 augustus 2017