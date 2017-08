Wesley Sneijder is sinds dinsdag officieel speler van OGC Nice en daar is men in Zuid-Frankrijk bijzonder trots op. Toch had het weinig gescheeld of de recordinternational van Oranje had elders in Frankrijk gespeeld. Volgens Waldemar Kita, voorzitter van FC Nantes, was zijn club dichtbij het aantrekken van Sneijder.



"We hadden Sneijder binnen kunnen halen. Uiteindelijk waren we heel dichtbij, maar Claudio Ranieri (de nieuwe trainer van Nantes, red.) wilde hem niet hebben", zegt Kita tegenover Ouest-France.



Sneijder werd eerder in verband gebracht met Ajax en FC Utrecht. "Waarom ik niet bij Ajax of FC Utrecht ben gaan spelen? Ajax is nooit ter sprake gekomen en met Frans van Seumeren van FC Utrecht heb ik een goed gesprek gevoerd, maar uiteindelijk paste het allemaal net niet", aldus Sneijder in gesprek met De Telegraaf.