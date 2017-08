'Southampton overweegt Van Dijk heel seizoen weg te laten rotten'

Bij Southampton is men naar verluidt meer dan klaar met de fratsen van centrumverdediger Virgil van Dijk. De stopper ondertekende nog niet zo heel lang geleden een nieuw contract, maar heeft nu een transferverzoek ingediend bij de clubleiding van de Saints.



Van Dijk probeert op allerlei manieren een transfer te forceren, want diverse topclubs willen hem inlijven. Southampton weigert echter mee te werken en is bereid héél ver te gaan.



The Times meldt dat Southampton geen enkele intentie heeft om mee te werken aan een droomtransfer voor Van Dijk. "Southampton is er zeker van dat Virgil van Dijk deze zomer niet verkocht gaat worden en is bereid de verdediger buiten de selectie te laten gedurende het seizoen", schrijft de Engelse krant. "Die situatie zou alleen maar verliezers kennen: Van Dijk ziet zijn transfer in rook opgaan en Southampton verliest een goede verdediger zonder daar tientallen miljoenen voor te vangen."