Jol haalt hard uit naar Ajax: 'Geen toeval'

Martin Jol heeft in gesprek met Voetbal International flink uitgehaald naar wat Ajax in de afgelopen jaren heeft gepresteerd. De Amsterdammers hadden vooral in wedstrijden waarin het er echt om draait, flink problemen.



"Het blijft vreemd dat Peter Bosz niets deed in die finale toen bleek dat Manchester United consequent de lange bal op Fellaini hanteerde. Bosz had net als José Mourinho een strategie moeten hebben om de kracht van United te bestrijden", zo gaf Jol te kennen.



"Je kunt niet zeggen: Dit is mijn stijl en ik pas me niet aan. Nee, het is een finale, je moet een strategie hebben om zo’n belangrijke wedstrijd te winnen. Misschien is het geen toeval dat Ajax de laatste jaren de wedstrijden waar het om ging niet won. Of het nu tegen Steaua Boekarest, Salzburg of zelfs PEC Zwolle was", aldus het relaas van Jol.