Eloy Room hoeft bij Vitesse dit seizoen niet te rekenen op een basisplaats. De Arnhemmers zijn er vandoor gegaan met Remko Pasveer en dat heeft dan weer slechte gevolgen voor Room, die enigszins aan lijkt te sturen op een uitgaande transfer.



"Ik ben een kind van de club. Ik ben helemaal niet bezig met een breuk. Ik wil nu gewoon door. Ik heb de verhalen over interesse van buitenlandse clubs ook gelezen. Maar ik heb laatst nog duidelijk gesteld dat er geen concrete belangstelling was", vertelde Room aan het Algemeen Dagblad.



"En ik weet niet of er nu iets speelt. Dat ligt bij mijn zaakwaarnemer. Ik richt me puur en alleen op Vitesse. Ik ga er weer vol goede moed tegenaan", aldus de woorden van de goalie.