Roda JC Kerkrade hoeft niet bang te zijn dat het spoedig gedaan is met de club. Alhoewel het er financieel gezien niet goed uitziet voor de club, is Frits Schrouff zeker niet van plan om de club te laten vallen nu de komst van Aleksei Korotaev nogal op zich laat wachten.



"Ik zal Roda JC nooit ongezond achterlaten. Natuurlijk moet er een nieuwe financiële constructie komen waarbij de club onafhankelijk van mij verder kan. Daar werken we aan. Ik heb geduld. Aleksei Korotaev beginnen we hier langzaam aan te vergeten", vertelde Schrouff aan De Telegraaf.



Een andere man die men al een tijdje niet meer gezien heeft in Limburg, luistert naar de naam Nicolas Anelka. Wim Collard, de algemeen directeur, was daar duidelijk over. "Het netwerk en de kennis van Nicolas zijn natuurlijk altijd welkom, maar op dit moment richten we ons niet op de Franse markt."