'Ajax is PSV te slim af en heeft Colombiaan beet'

Ajax heeft weer een slag geslagen. Het is De Telegraaf dat op woensdagochtend meldt dat de Amsterdammers er met Luis Manuel Orejuela vandoor gaat. De krant beroept zich op een bericht van Deportivo Cali.



De Colombiaanse voetbalclub zou melding maken van een akkoord met Ajax. In Amsterdam ligt er een vijfjarig contract klaar voor Orejuela. De Amsterdammers hebben wel met geld op tafel moeten komen, alvorens de Colombiaan kon worden overtuigd.



Gesproken wordt over een transfersom van 3,65 miljoen euro. Naast Ajax was ook PSV geïnteresseerd in de diensten van de 21-jarige speler. Hij werd in Eindhoven al gezien als een opvolger van Santiago Arias. Het is echter Ajax dat er nu met het talent vandoor is gegaan.