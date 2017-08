Cocu door het stof: "Schaamte is wel op zijn plaats"

PSV zorgde vorige week voor een regelrechte blamage door voor de tweede keer met 1-0 te verliezen van het nietige NK Osijek, uit Kroatië. Hierdoor spelen de Eindhovenaren dit seizoen géén Europees voetbal.



De kritieken zijn dan ook keihard. En terecht, zo erkent trainer Phillip Cocu. Hij werd de afgelopen dagen behoorlijk door het slijk gehaald. Toch blijft hij geloven in het binnenslepen van een kampioenschap komend jaar. "Tuurlijk kan dat. Een club als PSV moet altijd voor de titel meespelen. Daar moet alles voor wijken."



Maar de duels met Osijek boden weinig hoop, geeft Cocu verder toe bij de NOS. "Dat was een blamage. Met alle respect voor de tegenstander, maar wij als PSV zijnde moeten ons in ieder geval door die ronde heen knokken. Maar we zijn uitgeschakeld. En dan is schaamte wel op zijn plaats.."