Zidane en Real Madrid leggen vrij simpel beslag op volgende prijs

Real Madrid heeft zojuist de volgende trofee in de prijzenkast mogen bijzetten. In de Macedonische hoofdplaats Skopje werd er namelijk in de strijd om de Super Cup vrij simpel afgerekend met Manchester United: 2-1.



Al in de openingsfase werd de 0-0 van de scorebord af geschoten. Casemiro, de Braziliaanse controleur, schoot (al dan niet vanuit een buitenspelpositie) de 1-0 binnen namens Real Madrid.



Al snel na rust wist het Spaanse goudhaantje Isco, die bij vlagen onnavolgbaar was voor de Engelsen, de marge te verdubbelen met een zeer fraaie treffer. Man U deed nog wel wat terug via Romelu Lukaku (de Belgische topaankoop schoot van dichtbij raak in de rebound), maar verder kwam de ploeg van coach José Mourinho niet. En dus boekt Zinedine Zidane alwéér een succesje!