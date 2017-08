'Oud Eredivisie-voetballer verdacht van dodelijke steekpartij'

In 2013 hing hij bij FC Emmen zijn kicksen aan de wilgen, daarvoor kwam hij al uit voor onder meer FC Twente, AGOVV Apeldoorn, FC Zwolle en Cambuur Leeuwarden. En nu is Ruud ter Heide een verdachte bij een zaak van een dodelijke steekpartij.



Dat meldt RTV Oost. "De 34-jarige Enschedeër Ruud ter H. werd afgelopen weekend samen met zijn 31-jarige broer aangehouden na de steekpartij in een café. Bij de steekpartij kwam een 22-jarige man uit Winterswijk om het leven. Drie anderen raakten gewond", aldus de regionale omroep.



"De aanleiding van de ruzie wordt ook nog onderzocht. Volgens getuigen zou het gaan om een ruzie tussen twee families die 's nachts escaleerde op het terras. Vandaag werd bekend dat de broers Ter H. veertien dagen langer vast blijven zitten. Onderzocht wordt wat hun rol is bij de fatale steekpartij", besluit RTV Oost het artikel.



In maart jongstleden werd Ter Heide ook al bij derdeklasser Eilermark ontslagen 'wegens omstandigheden', zo luidde het statement toen. De voormalig spits zei toen zelf in de TC Tubantia: "Het was niet op het voetbalveld en ook niet bij de club: het heeft niets met voetbal te maken. Privé en zakelijk moet je kunnen scheiden. Blijkbaar is dat bij Eilermark anders.."





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.