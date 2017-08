Cocu duidelijk: "Dat is wel een punt waar wij fel op zitten"

Het nieuwe seizoen begon voor PSV dramatisch, met Europese uitschakeling door het nietige NK Osijek. De indruk die de Eindhovenaren achterlieten was vooral 'plichtmatig, en weinig gemotiveerd'.



"Als je van buitenaf kijkt - op de tribune of op de televisie - kun je inderdaad die indruk krijgen", erkent trainer Phillip Cocu in een interview met de NOS. "Het is wel een punt waar wij fel op zitten, ook in samenspraak met de selectie. Want mocht die indruk er zijn, dan zul je dat als groep eerst moeten onderkennen en erkennen om ermee aan de slag te kunnen gaan."



Ondertussen wordt er gefluisterd dat de 'chemie tussen Cocu en zijn spelers weg zou zijn', na drie jaar samenwerken. "Maar ik heb zeker de overtuiging dat ik ze kan raken. Op het moment dat je als trainer het gevoel hebt dat je de grip kwijtraakt of de invloed op je spelers, moet je je conclusies gaan trekken, denk ik. Dan moet je in de spiegel kijken. En dat zou ik doen ook."



Zover is het dus nog niet, stelt Cocu. "De wisselwerking tussen staf en spelers is essentieel. Als daarin iets mis zou zijn... Maar dat is zeker niet het geval. Ik vind juist dat ze heel fris en gretig zijn. De druk zal toenemen door de blamage in Europa. Ik denk dat dat makkelijker te dragen is als je dat met zijn allen doet, als ploeg. Dan kun je terugvallen op elkaar, op een basis. En zo gaan we naar de wedstrijd tegen AZ toeleven. Zaterdag moeten we er staan. Dan is de eerste van 34 competitiewedstrijden."