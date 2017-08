'Eén potentiële Willems-opvolger valt definitief af'

PSV lijkt deze zomer afscheid te gaan nemen van Jetro Willems. De linksback lonkte een jaar geleden al naar een transfer, maar die kwam er toen niet. En hoewel hij een zeer teleurstellend seizoen in Eindhoven kende, lijkt er spoedig alsnog een transfer te gaan komen voor hem.



In dat geval wil PSV een belletje naar Chelsea gaan doen, zo meldt Voetbal International. Zodra Willems vertrokken is, gaat het vizier namelijk op de Braziliaan Kenedy. Hij was vorig jaar ook al de belangrijkste potentiële kandidaat voor de opvolging van Willems, toen vertrok hij op huurbasis naar Watford.



Bij de Premier League-middenmoter wist de rappe Kenedy (21) echter geen basisplek te veroveren, en derhalve werd het voor hem een verloren seizoen. Zijn contract bij Chelsea loopt nog tot medio 2020 door, maar de Londenaren zouden openstaan voor zowel een huur- als een permanente transfer. Ook vanuit Spanje en Italië is belangstelling in de oud-speler van Fluminense, die in 2015 bij The Blues tekende.



Update 21:11 uur

Lang werd hij aan PSV gelinkt als opvolger van Jetro Willems, maar Kenedy lijkt nu vrijwel zeker niet naar Eindhoven te komen. De club ontkende zelf al interesse in de Braziliaan, en nu zou hij op weg zijn naar het Turkse Fenerbahçe. De werkgever van Robin van Persie wil de multifunctionele Kenedy graag voor één seizoen huren van de Londenaren, met wie de gesprekken reeds geopend zijn. Dat melden diverse Turkse media.





Büyük taraftara büyük anket.Yeni sol bek transferimiz Robert Kenedy beklentileri karşılarmı? Evet (Fav) Hayır (RT) #Fenerbahce #transfer pic.twitter.com/Y306MjAxMh — Fener1907FClub 💛💙 (@Fener1907FClub) 6 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.