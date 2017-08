Hoofd Jeugdopleidingen Feyenoord: "Hier doen we het voor!"

De hoofdmacht van trainer Giovanni van Bronckhorst bestond tijdens de voorbereiding op het aanstaande seizoen onder meer uit jeugdspelers Dylan Vente, Tyrell Malacia, Jordy Wehrmann en Cheick Touré.



En dat stemt Hoofd Jeugdopleidingen Richard Grootscholten natuurlijk zeer tevreden. "Het is zoeken waar de ontwikkeling van jongens het beste is, dus waar kunnen zij het beste uit hun ontwikkeling halen? Dat kan niet voor iedereen bij het eerste elftal, omdat niet iedereen daar al klaar voor is. Als ze dat wel zijn, hopen wij die kans aan hen te kunnen geven", aldus Grootscholten bij Feyenoord TV.



"Dit is zo’n moment, ook tijdens het winterse trainingskamp. De relatie met het eerste elftal is dusdanig goed dat zij vragen stellen aan ons en meekijken tijdens wedstrijden. Het is dan geweldig als wij kunnen aangeven welke spelers meekunnen. Dat is nu gebeurd."



"Malacia en Vente hebben eigenlijk nog een jaar als A-junior te gaan. Touré is wat jonger, hij is pas zestien jaar", vervolgt de jeugdopleider. "Ook Jordy Wehrmann heeft in die periode meegedraaid met het eerste elftal. Dat is iets waar we het eigenlijk allemaal voor doen. Hoe eerder we dat kunnen doen bij jongens die daar klaar voor zijn, hoe beter."