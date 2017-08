Lille wil dat El Ghazi niet gestraft wordt voor Nouri-gebaar

Anwar El Ghazi scoorde in de competitiewedstrijd tussen OSC Lille en FC Nantes de 3-0. De voormalig Ajax-aanvaller vierde zijn doelpunt met een mooi eerbetoon aan Abdelhak Nouri.



Zoals de regels voorschrijven, kostte het hem wel een gele kaart. Maar werkgever Lille hoopt dat de Franse bond deze terug wil draaien. "Het is een sterk en oprecht gebaar, waar wij als club volledig achterstaan", schrijft Lille in een officieel statement.



"Gezien de dramatische context van dit gebaar vraagt Lille, bij wijze van uitzondering, aan de bond om de gele kaart in te trekken."





This goal was for you Nouri.. We are still thinking about you.. and we are still praying!!! ❤️😔 pic.twitter.com/i7nX91Cm7d