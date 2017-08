"FC Twente oogt als een leger zonder munitie"

Het Eredivisie-seizoen komt steeds dichterbij, maar het is nog zeer de vraag of men er bij FC Twente al klaar voor is. Clubwatcher Leon ten Voorde van de TC Tubantia heeft zo zijn twijfels.



De vele transfers zorgen niet voor een vermindering van de zorgen bij de journalist. "Marko Kvasina? Nikola Gjorgjev? Harris Vuckic? De 40.000 toeschouwers in De Kuip zullen zondag met de nodige verbazing naar de opstelling van FC Twente kijken. Nick Marsman, Kamohelo Mokotjo, Mateusz Klich en Enes Unal zijn verdwenen en daarvoor in de plaats zijn tal van onbekenden uit verre oorden aangetrokken", stelt hij in zijn column voor de krant.



"Een verandering kan soms verfrissend zijn, maar om nou te zeggen dat het nieuwe Twente al het nodige vertrouwen in de voorbereiding heeft getankt? Niet bepaald. Twente oogt op dit moment als een leger zonder munitie dat naar het front wordt gestuurd. De ploeg wacht al 525 minuten op een doelpunt en wist op 8 juli voor het laatst de weg naar de goal te vinden. De maker van die treffer? Jari Oosterwijk, en dat is de derde spits nota bene", vervolgt Ten Voorde.



"Het gebrek aan scorend vermogen en creativiteit heeft ervoor gezorgd dat de achterban met de nodige zorgen uitkijkt naar de start van het seizoen. Over het evenaren van de zevende plek van het afgelopen jaar, durft niemand in Enschede het op dit moment te hebben. Eerst maar eens uit de gevarenzone wegblijven, zo luiden de sombere voorspellingen.."