Kuyt laat zijn licht schijnen op transfers bij Feyenoord

Dirk Kuyt hing afgelopen zomer zijn kicksen aan de wilgen, maar hij is en blijft een voetbaldier en dus volgt hij Feyenoord nog altijd op de voet. Over de transfers in Rotterdam tot dusver is hij positief gestemd.



Hij voorziet een grote uitdaging voor zijn laatste werkgever. "Je bent kampioen geworden en daar ligt meteen weer de uitdaging want aan de top komen is één ding, maar daar blijven is weer een ander verhaal. Feyenoord heeft twee toptransfers gemaakt met de verkoop van Kongolo en Karsdorp. Hoe Feyenoord daarop heeft gereageerd is goed en ik denk dat ze daar hele goede zaken in hebben gedaan", vertelt Kuyt in De Telegraaf.



Ondertussen wordt de Katwijker langzaam ingewerkt door Martin van Geel, voor diens opvolging als technisch directeur. "Ik ben niet dagelijks op de club, maar meer op bepaalde momenten om situaties binnen de club te leren herkennen, dat kunnen vergaderingen zijn. Maar ook bijvoorbeeld de jeugd, hoe gaan trainers en scouts daar mee om. Ik wil dat leren kennen, maar je moet het niet zien als een 9 tot 5 baan. Ik zal geregeld in Rotterdam zijn en ik kijk daar heel erg naar uit."