'Middenvelder wil weg bij Barça en biedt zich aan in Madrid'

De aanval van FC Barcelona leed deze zomer al serieus kwaliteitsverlies door het vertrek van Neymar naar PSG. Er zal de komende weken wellicht nog een vervanger gehaald worden, zeker omdat er nog volk dreigt te vertrekken.



Zo zou Arda Turan willen vertrekken. De Turk was de voorbije twee seizoenen al vooral luxe-invaller en nu Gerard Deulofeu nog aangetrokken werd, zijn zijn speelkansen niet toegenomen.



Volgens Marca heeft de 30-jarige flankspeler zichzelf nu aangeboden bij Atletico Madrid, waar hij van 2011 tot 2015 al succes kende. Daar zouden ze hem echter snel duidelijk gemaakt hebben dat hij niet in hun plannen voorkomt. Arda lijkt nu te moeten hopen dat hij terug kan keren naar Galatasaray of dat Barcelona hem zal betrekken in een deal met Liverpool omtrent Philippe Coutinho.





Galatasarays president just confirmed that theyre going for Arda Turan! pic.twitter.com/X2RE3uHPVg — Goal Digger (@FCBGoalDigger) 8 augustus 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.