'Nieuwe club Martins Indi bekend na sluiten miljoenendeal'

Alles wijst erop dat Stoke City er dan toch in gaat slagen om Bruno Martins Indi permanent vast te leggen. Volgens boulevardkrant The Sun bereikten The Potters namelijk vanmiddag een akkoord met FC Porto, dat zo'n 8 miljoen euro zou vangen voor de fysiek ijzersterke verdediger.



In Stoke-On-Trent zal BMI een centraal trio achterin gaan vormen met routinier Ryan Shawcross en Chelsea-huurling Kurt Zouma. De oud-Feyenoorder kan komend weekend al gaan debuteren, in de eerste speelronde van de Premier League tegen het Everton van Ronald Koeman.



Martins Indi werd het afgelopen seizoen al met succes gehuurd door Stoke van Porto, dat hem enkele jaren terug oppikte in Rotterdam.





Martins Indi to Stoke City is practically done. A reported fee of 8 million + add ons and the deal could be announced soon! #FCPorto pic.twitter.com/Ov4X7sw9jC — The Two ­čçÁ­čç╣ Kids (@The2PortuKids) 8 augustus 2017

