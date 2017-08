Nu al serieuze kopzorgen voor Willems in Duitsland

PSV verkocht deze zomer Jetro Willems voor enkele miljoenen aan de Duitse middenmoter Eintracht Frankfurt. Hoewel de linksback het afgelopen seizoen erg weinig indruk wist te maken, verwacht men toch nog veel van hem in de Bundesliga.



Maar tot dusver zijn de voortekenen nog niet erg veelbelovend. De toonaangevende krant Bild schrijft zelfs dat een basisplek absoluut nog niet zeker is voor Willems bij Frankfurt. "Bij de fans staat de Nederlander hoog aangeschreven, maar in de voorbereiding maakt zijn concurrent een betere indruk: Taleb Tawatha (25)", schrijft het medium.



De Israëlische linksback wordt vooral voor zijn offensieve inbreng en goede voorzetten geroemd: normaliter het handelsmerk van de twee jaar jongere Willems. Hijzelf erkent dat hij nog in de 'aanpassingsperiode' zit. "Momenteel werk ik er hard aan om meer en meer aan de Bundesliga te wennen", wordt Willems geciteerd.





Nu al druk op schouders #Willems bij Eintracht Frankfurt: "Concurrent Tawatha maakt betere indruk in voorbereiding".. https://t.co/DpLc0vodi7 — Benjamin (@BenjaminVSSN) 8 augustus 2017