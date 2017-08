Officieel: Ajax-doelwit Richarlison naar Engeland

Lang leek het erop dat de Braziliaanse aanvaller Richarlison naar Ajax zou gaan. Fluminense, de werkgever van de multifunctionele speler, die als spits uit de voeten kan maar ook op de linkervleugel, koos er echter voor om hem te verkopen aan het Engelse Watford. Mogelijk gaat die transfer echter niet door.



Vooralsnog krijgt Richarlison namelijk geen werkvisum om in de Premier League te kunnen spelen en dat zorgt ervoor dat de deal mogelijk alsnog in elkaar klapt. Oefenmeester Marco Silva van de Engelse ploeg zegt tegen Tribal Football: "We moeten wachten op een werkvergunning, op dit moment is hij namelijk niet onze speler. Als het goed is kan hij nog naar Londen komen, maar we moeten afwachten."



Krijgt de aanvaller definitief geen visum, dan zou hij eerst uitgeleend kunnen worden aan een club uit een ander land. Het zou echter ook zo kunnen zijn dat de transfer van 12,5 miljoen euro alsnog afgeblazen wordt.



Update 8 augustus 2017: Transfer alsnog rond

Even leek de transfer van Richarlison naar Watford alsnog af te ketsen, maar sinds dinsdagmiddag is de transfer dan toch rond. De Engelse club heeft zijn komst bevestigd.





🖊 | Delighted to confirm that Richarlison has signed for #watfordfc on a five-year deal.



Info ➡ https://t.co/eblEyP5How pic.twitter.com/sUnAr8ovxf — Watford FC (@WatfordFC) 8 augustus 2017