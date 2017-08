Opnieuw PSV-fans aangehouden voor rookincident

De Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax (1-0) op april 2017 ligt alweer maanden achter ons, maar blijft de gemoederen bezighouden. Er zijn opnieuw arrestaties verricht.



Volgens het Eindhovens Dagblad zijn drie mannen dinsdagochtend omstreeks zeven uur aangehouden. Daarbij zit een 28-jarige man uit de stad, maar ook een 21-jarige uit Sint-Oedenrode en een 29-jarige uit Veldhoven. Zij worden verdacht van afsteken van rookbommen tegen Ajax.



In april werden meerdere rookbommen afgestoken in het Philips Stadion. Dat leverde tijdens en na de topper veel ophef op. Zo kondigde PSV-directeur Toon Gerbrands aan dat hij de daders bij voorkeur nooit meer in het stadion van PSV wil toelaten, mocht dat mogelijk blijken.