'Cocu overweegt nieuwe rol voor Pereiro'

Het vertrek van Davy Pröpper naar het Engelse Brighton & Hove Albion heeft een vacature gecreëerd op het middenveld van titelkandidaat PSV. Trainer Phillip Cocu heeft meerdere opties om dit in te vullen.



Het Eindhovens Dagblad meldt dat Cocu dinsdagochtend tijdens het partijspel voor Gastón Pereiro als nummer tien koos. Ook Jorrit Hendrix en aanvoerder Marco van Ginkel hadden een basisplaats te pakken. Zij stonden voor de verdediging geposteerd op de training.



Het is onduidelijk of Cocu het komende zaterdag aandurft om de Uruguayaan in de competitiewedstrijd tegen AZ als middenvelder te gebruiken. Pereiro is namelijk vooral als vleugelaanvaller ingezet. Echter, na het vertrek van Pröpper zou een nieuwe rol binnen de ploeg wel degelijk tot de opties behoren.





Complete PSV XI: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat, Brenet; Van Ginkel, Hendrix, Pereiro; Bergwijn, De Jong, Lozano — Bart Hoffman (@bart_hoffman) 8 augustus 2017