'Roda JC krijgt slecht nieuws vanuit Dubai'

Roda JC Kerkrade ziet Aleksei Korotaev voorlopig niet terug. De rechter in Dubai heeft dinsdag een nieuw verzoek om op borgtocht vrij te komen afgewezen, zo meldt De Limburger.



De Zwitsers-Russische miljonair zit inmiddels al een half jaar achter slot en grendel. In februari werd Korotaev veroordeeld tot drie jaar in de gevangenis wegens het uitschrijven van een ongedekte cheque van maar liefst 17,7 miljoen euro. Helin International, een financieel adviesbedrijf in Dubai, deed aangifte.



Korotaev was zelf aanwezig in de rechtbank. De Roda-investeerder liet zijn advocaat een document overhandigen waarin hij Helin criminele activiteiten verwijt, maar de raadsman van het adviesbedrijf noemt dat de omgekeerde wereld. Over anderhalve maand staat een nieuwe zitting op het programma.