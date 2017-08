Voetballer Anouar Kali is een kind van de stad Utrecht en nu is hij ook weer terug bij de club waar het voor hem allemaal begon. De middenvelder geeft in gesprek met het Algemeen Dagblad aan dat hij ongelooflijk blij is dat hij zich weer een speler van FC Utrecht mag noemen. En hij verwacht veel van de Domstedelingen.



Kali zegt: "Alles is zó vertrouwd. Ik ken nog zoveel mensen. Ik moet hooguit aan het systeem wennen. Maar het is zoals de trainer het zei: Op de zes-positie is ervaring belangrijk. Hoe rijper je bent, hoe beter je die rol aankunt. Dat klopt denk ik. Ook mijn spel is meer volwassen als je het vergelijkt met mijn vorige periode bij Utrecht, 2,5 jaar terug. Ik weet beter het juiste moment te kiezen om naar voren te spelen, of juist om de bal vast te houden."



De voetballer vertelt daarna dat hij goede prestaties verwacht van Utrecht. "Er loopt een mooie mix van oudere jongens, talenten en spelers die daar tussen zitten. In Poznan heb je al gezien dat er een ploeg staat. We hebben karakter getoond, dat is heel belangrijk."