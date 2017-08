'Liverpool akkoord met transfer, Klopp woedend'

Het lijkt erop dat FC Barcelona binnen enkele uren met verlossend nieuws kan komen: Philippe Coutinho wordt gekocht van Liverpool voor ongeveer 90 miljoen euro met daarbovenop nog een flink aantal bonussen. De Reds gaan op die manier expliciet tegen de wensen van oefenmeester Jürgen Klopp in.



De Duitse succestrainer zou bij de beleidsbepalers van Liverpool aangegeven hebben dat hij ook in het aankomende seizoen de beschikking wil hebben over Coutinho. De speler zelf wil echter ongelooflijk graag naar Barça vertrekken en de eigenaars van de Premier League-topclub hebben groen licht gegeven voor de megatransfer van de Braziliaan.



Klopp zou echter not amused zijn, zeker omdat Liverpool nu op zoek moet naar een vervanger. Wat dat betreft wordt de naam van Manuel Lanzini van West Ham United genoemd, maar ook de Marokkaanse Ajacied Hakim Ziyech is naar verluidt een goede optie voor de Reds, alhoewel Ajax hem absoluut niet wil verkopen, alleen bij een niet te weigeren aanbieding kan daar verandering in komen.