"Het is fijn om weer Nederlands te kunnen spreken"

Spits Luc Castaignos deed het best aardig in de Eredivisie bij Feyenoord en FC Twente, maar mislukte in het buitenland bij Eintracht Frankfurt en Sporting Portugal. Nu is de centrumaanvaller weer terug in ons land bij Vitesse en daar is hij heel erg blij mee.



Een maand geleden waren er al contacten tussen de Arnhemmers en Sporting, maar onlangs kwam de transfer er pas doorheen. In gesprek met Omroep Gelderland zegt Castaignos: "Geen idee wat het probleem was. Het was ineens stil. Ik hield wel contact met de trainer, ik ken hem van Jong Oranje. Uiteindelijk meldde Vitesse zich weer en gaf de trainer de doorslag dat ik hier mag zijn. Mag zijn ja, want je moet je niet groter voelen dan de club."



De spits vertelt verder: "Het voelt lekker om weer in Nederland te zijn. Het is ook fijn om weer Nederlands te kunnen spreken." Hij hoopt op successen in Arnhem. "Ik ben vastberaden. Ik heb honger. Honger naar speelminuten en honger naar goals."