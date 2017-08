TRANSFERUURTJE: Ziyech, Dolberg, De Jong, Fosu en Strootman

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Het ziet er nog altijd naar uit dat Kylian Mbappé binnenkort weggaat bij AS Monaco. Het Franse supertalent zou zelf willen vertrekken naar een club als Real Madrid, Paris Saint-Germain of Manchester City. En naar verluidt is de regerend kampioen van de Ligue 1 al op zoek naar een vervanger. Het medium Mercato 365 meldt dat er al contacten liggen tussen het management van Kasper Dolberg en de technische leiding van AS Monaco. De Fransen zouden op de hoogte zijn van het feit dat Ajax zijn groeibriljantje niet wil verkopen, maar hopen dat daar verandering in is gekomen door de recentelijke uitschakeling in de Champions League ...





Ajax raakte al een belangrijke speler kwijt in de persoon van Davy Klaassen, die voor 27 miljoen euro de overstap maakte richting het Goodison Park van Everton. Mogelijk wordt de middenvelder nu gevolgd door een andere belangrijke Ajacied. Hakim Ziyech zou namelijk wel oren hebben naar een miljoenentransfer naar de Serie A. Volgens het medium Calciomercato staat AS Roma momenteel in nauw contact met de zaakwaarnemer van de Marokkaan. De Romeinen zouden Ziyech en zijn entourage in de afgelopen dagen benaderd hebben en hebben naar verluidt een positief antwoord gekregen. Nu moet Roma nog een concreet bod neerleggen bij directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax: volgens de laatste berichten zinspeelt de ploeg op een openingsbod van 25 miljoen euro.



Ajax plukt in de nabije toekomst Mateo Barac weg bij het Kroatische NK Osijek, maar heeft verder nog niet zo heel veel gedaan op de transfermarkt. De supporters in Amsterdam willen graag nog wel een goede voetballer begroeten bij hun club en icoon Sjaak Swart weet dat Timothy Fosu-Mensah wel openstaat voor een terugkeer. Mr. Ajax zegt in gesprek met Helden Magazine: "Weet je wie ze dan terug moeten halen? Timothy Fosu-Mensah, die door Manchester United uit onze jeugdopleiding is weggehaald. Kost misschien een paar centen, maar dan zit je de komende jaren geramd. Geweldige speler. Hij zit dicht tegen het eerste van Manchester United aan, maar gaat nauwelijks spelen. Donny spreekt hem altijd bij Jong Oranje, daarom weet ik dat hij graag terug wil."





Het zou heel goed zo kunnen zijn dat spits Luuk de Jong reeds zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld heeft. De centrumaanvaller staat in de belangstelling van een aantal clubs, maar Hannover 96 zou spijkers met koppen willen slaan. Naar verluidt hebben de Duitsers al geboden op De Jong. Het medium Sky Sports Germany meldt dat de Bundesliga-ploeg al een concrete aanbieding neergelegd heeft bij PSV. De Duitsers zouden echter niet zo heel veel willen betalen voor hun doelwit. De vraagprijs van de Eindhovenaren zou ongeveer 5 miljoen euro willen bedragen, maar de aanbieding van Hannover, die verder niet gespecificeerd wordt, zou daar nog niet bij in de buurt komen.



Buitenland:

Er staat vermoedelijk nog wel het een en ander te gebeuren op de transfermarkt. Zo is FC Barcelona nog op zoek naar een vervanger voor Neymar, waar ook Real Madrid nog een absolute toptransfer wil afronden. Daarnaast hoopt Juventus nog een sensationele verhuizing te bewerkstelligen in Italië ... Volgens het medium Tuttosport is De Oude Dame concreet geïnteresseerd in middenvelder Kevin Strootman van AS Roma. De topclub uit Turijn weet wat er betaald moet worden voor de Oranje-international, want de oud-speler van PSV heeft een transferclausule in zijn contract staan van 45 miljoen euro. Mogelijk maakt Juventus hier binnen korte termijn al gebruik van.