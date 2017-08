"Jongens hebben veel meer hun eigen belang"

Foppe de Haan heeft het geweldige EK-succes van de Oranje Leeuwinnen van dichtbij meegemaakt. De ervaren oefenmeester beschikt natuurlijk wel over wat vergelijkingsmateriaal, omdat hij lang werkzaam was in het mannenvoetbal. Bij Jinek trekt de oud-trainer van sc Heerenveen een vergelijking.



De Haan zegt over het vrouwenvoetbal: "Wat ik heb meegemaakt: ze hebben een duidelijk doel dat ze willen halen. En ze zijn héél ambitieus om dat te halen. Ze kunnen zichzelf wegcijferen om dat te bereiken. Dat heb je bij jongens veel minder, die hebben veel meer hun eigen belang. Daar zit veel meer geld achter, daar zitten zaakwaarnemers achter, dat is een andere wereld."



De routinier gaat verder: "Maar voetbal is hetzelfde. Je moet van voetballen houden. Als je dat niet doet, dan kan je het schudden. En deze Oranje-vrouwen houden allemaal van voetbal." Op maandag werden de Leeuwinnen onder grote belangstelling gehuldigd Utrecht. De volgende horde? Het binnenhalen van het wereldkampioenschap.