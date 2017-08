'AZ'er Rienstra vertrekt mogelijk naar deze club'

Middenvelder Ben Rienstra deed het een tijdje goed bij PEC Zwolle en verdiende op die manier een transfer naar zijn oude club AZ. Het nieuwe huwelijk tussen de Alkmaarders en de controleur bevalt echter niet helemaal en vermoedelijk maakt Rienstra daarom een nieuwe transfer binnen de Eredivisie.



De middenvelder kon onlangs naar het Griekse PAOK Saloniki en het Noorse Rosenborg BK, maar deze transfers heeft hij volgens het Brabants Dagblad afgewezen omdat hij binnenkort voor de tweede keer vader wordt. Pas als het kindje ter wereld is gekomen beslist Rienstra over zijn toekomst. Vanuit de Eredivisie is er interesse van Willem II, maar de Tilburgers zitten momenteel nog in de wachtkamer.



De zaakwaarnemer van de middenvelder vertelt aan het bovengenoemde medium dat Rienstra over interesse niet te klagen heeft. Ook clubs uit de Engeland en Duitsland zouden zijn situatie namelijk nauwgezet in de gaten houden. Vermoedelijk wil de AZ'er echter in de Eredivisie actief blijven ... en als hij die beslissing definitief neemt, is Willem II de eerste gegadigde.