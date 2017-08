"Locadia zegt in ieder geval wat hij vindt"

Voetballer Jürgen Locadia van PSV is in ieder geval niet op zijn mondje gevallen. Onlangs nog repte hij van een 'motivatieprobleem' in de Europa League-wedstrijd tegen het Kroatische NK Osijek en dat kwam hem op de hoon van diverse supporters te staan. Analist Kenneth Pérez is echter wel een fan van de mondigheid van de PSV'er.



Bij FOX Sports zegt de Deen: "Ik ben wel fan van Locadia. Niet als voetballer hoor, dat helemaal niet. Maar hij is wel altijd een soort van eerlijk. Het is misschien niet al te snugger om het zo te doen. Hij noemt Kluivert een snotneus en weet je nog toen hij die excuusbrief moest oplezen die Thijs Slegers (perschef PSV, red.) had geschreven?"



Pérez gaat verder: "Hij zegt in ieder geval wat hij vindt. Het is natuurlijk heel erg misplaatst om te zeggen dat het voor hun een wedstrijd van leven op dood is en voor PSV niet, nadat je een week ervoor met 0-1 hebt verloren. Als je dan zelf ook niet zo goed bent, dan is het héél misplaatst. Hij heeft de situatie totaal verkeerd ingeschat."