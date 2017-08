'Premier League-speler wil graag naar Ajax'

Ajax plukt in de nabije toekomst Mateo Barac weg bij het Kroatische NK Osijek, maar heeft verder nog niet zo heel veel gedaan op de transfermarkt. De supporters in Amsterdam willen graag nog wel een goede voetballer begroeten bij hun club en icoon Sjaak Swart weet dat Timothy Fosu-Mensah wel openstaat voor een terugkeer.



Mr. Ajax zegt in gesprek met Helden Magazine: "Weet je wie ze dan terug moeten halen? Timothy Fosu-Mensah, die door Manchester United uit onze jeugdopleiding is weggehaald. Kost misschien een paar centen, maar dan zit je de komende jaren geramd. Geweldige speler. Hij zit dicht tegen het eerste van Manchester United aan, maar gaat nauwelijks spelen. Donny spreekt hem altijd bij Jong Oranje, daarom weet ik dat hij graag terug wil."



Deze transferzomer hoeven de Amsterdammers niet meer te rekenen op Fosu-Mensah, want de jonge Nederlander lijkt op weg te zijn naar het Crystal Palace van oefenmeester Frank de Boer. Ook Watford is nog concreet, dus de multifunctionele verdediger heeft een belangrijke keuze te maken. Het gaat overigens om een huurdeal met United, want de Red Devils willen hem niet kwijt.