Sneijder: dit is waarom ik niet voor Ajax of Utrecht ga spelen

Middenvelder Wesley Sneijder gaat een jaartje in de Franse Ligue 1 spelen bij de afgelopen Champions League-tegenstander van Ajax, OGC Nice. De kleine spelmaker had nog wel een aantal andere mogelijkheden, maar blijft in Frankrijk in beeld bij bondscoach Dick Advocaat van het Nederlands elftal. De Eredivisie was eigenlijk nooit een goede mogelijkheid.



Sneijder zegt in gesprek met De Telegraaf: "Waarom ik niet bij Ajax of FC Utrecht ben gaan spelen? Ajax is nooit ter sprake gekomen en met Frans van Seumeren van FC Utrecht heb ik een goed gesprek gevoerd, maar uiteindelijk paste het allemaal net niet. Als je 33 bent, weet je dat de absolute topclubs niet in de rij staan. Ik kon naar China en het Midden-Oosten, maar hield Oranje altijd in mijn achterhoofd. Ik wil niets liever dan volgend jaar naar het WK in Rusland. Dat ik door mijn komst naar Nice in beeld blijf voor het Nederlands elftal, is een mooie bijkomstigheid."



Het is algemeen bekend dat Sneijder ooit in de Major League Soccer wil spelen. "Mijn Amerikaanse droom is een beetje een eigen leven gaan leiden. Na Galatasaray was ik op zoek naar een mooie nieuwe uitdaging. En die heb ik bij Nice, in de sterke Ligue 1 gevonden."