Ajax-watcher uit onbegrip: "Er is geen plan B"

Freek Jansen is niet enthousiast over het transferbeleid van Ajax. Aan financiële middelen en wensen geen gebrek, maar volgens de VI-journalist moet de leiding van de hoofdstedelingen verder kijken dan de neus lang is.



"Ajax is al een jaar bezig een versterking te vinden en ze zijn nog steeds bezig. Er is geen plan B", oordeelde Jansen tijdens Natafelen. Dat blijkt bij de zoektocht naar defensieve versterking. "Het is apart dat je daar begin augustus naar moet kijken. Daaruit blijkt dat je je huiswerk niet op orde hebt. Bij elke linie kom je op vraagtekens uit, daardoor is het onnavolgbaar."



Deze zomer haalde Ajax een paar nieuwkomers binnen, maar David Neres is al sinds januari de laatste grote aankoop. Maar Kenneth Perez is geen fan. "Ik zie niet iets van dertien miljoen. Nu hebben ze een hele voorbereiding gehad, waarin hij zichzelf kon laten zien aan Keizer. En hij speelt nog niet."



Jansen nuanceert dat beeld wel deels. "In de voorbereiding heeft hij best een goede indruk gemaakt in Oostenrijk. Daar was hij echt bijna elke dag de beste Ajacied. Maar Keizer ziet in Kluivert een echte rechtsbuiten en ziet daar meer in."