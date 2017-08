PSV onder de loep: "Hendrix is er nog niet aan toe"

Na de Europese uitschakeling tegen NK Osijek moet vooral Phillip Cocu het ontgelden. Als eindverantwoordelijke is dat niet raar, maar volgens Taco van den Velde moet ook de clubleiding in de spiegel kijken.



Van den Velde wijst op de povere opbouw van PSV. "Wat dat betreft zijn de Eindhovenaren er na het vertrek van Héctor Moreno, Jetro Willems en Andrés Guardado niet bepaald op vooruit gegaan", aldus de journalist van Voetbal International. "Linksback Joshua Brenet is als rechtsback iemand die het moet hebben van zijn instelling en fysieke kracht, maar op de linkerkant duurt het bij hem net allemaal een stapje te lang."



De VI-journalist ziet nóg een zwaktepunt. "Jorrit Hendrix is er (nog) niet aan toe om het spel op te eisen zoals Guardado dat de afgelopen seizoenen deed." Nicolas Isimat-Mirin is in zijn optiek ook niet de ideale man. "Zo langzamerhand dringt zich de vraag op of Isimat-Mirin wel een verdediger is voor een topclub als PSV."