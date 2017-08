Liverpool hoopt Philippe Coutinho te behouden, maar langzaamaan lijkt de aantrekkingskracht van FC Barcelona toch te matig. Ook Graeme Souness rekent op een vertrek van de Braziliaanse middenvelder.



"Volgens mij is Coutinho niet te behouden", vertelt Souness aan Sky Sports. "De kans om te gaan spelen waar je speelstijl perfect past, is volgens mij niet te weigeren. Uiteindelijk zal hij vertrekken, hoe moeilijk dat ook te accepteren is. Zijn contract loopt inderdaad nog door, maar spelers kiezen tegenwoordig hun eigen route."



De analist maakt zich geen zorgen. Wel voorziet hij obstakels. "Het probleem is dat Liverpool de hoofdprijs moet betalen als ze zoveel geld ontvangen voor Coutinho. Ik denk dat er spelers te vinden zijn die net zo invloedrijk kunnen zijn. Of zij naar Liverpool willen? Jazeker, maar dat gaat wel veel geld kosten."



Jamie Carragher vult aan: "Als Premier League-fan en niet alleen fan van Liverpool wil ik spelers van zijn kaliber niet zien vertrekken. We zijn al te veel spelers kwijtgeraakt aan clubs als Real Madrid en FC Barcelona. We moeten duimen dat Liverpool hem weet te behouden."